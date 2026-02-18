Шафиев: Азербайджан проводит внешнюю политику с упором на связанность и диверсификацию

Азербайджан последние шесть лет проводил свою внешнюю политику с упором на связанность, диверсификацию и региональное сотрудничество.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев выступая со вступительной речью во время открытия Международной конференции "C6: Единый регион, общее будущее - усиление стратегического диалога".

"Конфликты оказывают серьезное влияние на энергетические и транспортные маршруты, а также цепочки поставок и субпоставок. Эти процессы служат напоминанием для нашего региона о том что связанность, диверсификация и региональное сотрудничество основанное на общих интересах являются ключевыми элементами стратегической устойчивости", - сказал он.

Шафиев отметил, что развивая взаимодействие с азиатскими институтами и расширяя стратегические союзы, Азербайджан укрепил свое восточное направление внешней политики, продолжая при этом конструктивное сотрудничество с США и ЕС.

"В этом контексте Центральная Азия является для нас не просто соседом, а стратегическим партнером", - подчеркнул Шафиев.