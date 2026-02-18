Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Шафиев: Азербайджан проводит внешнюю политику с упором на связанность и диверсификацию

    Внешняя политика
    • 18 февраля, 2026
    • 09:42
    Шафиев: Азербайджан проводит внешнюю политику с упором на связанность и диверсификацию

    Азербайджан последние шесть лет проводил свою внешнюю политику с упором на связанность, диверсификацию и региональное сотрудничество.

    Как передает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев выступая со вступительной речью во время открытия Международной конференции "C6: Единый регион, общее будущее - усиление стратегического диалога".

    "Конфликты оказывают серьезное влияние на энергетические и транспортные маршруты, а также цепочки поставок и субпоставок. Эти процессы служат напоминанием для нашего региона о том что связанность, диверсификация и региональное сотрудничество основанное на общих интересах являются ключевыми элементами стратегической устойчивости", - сказал он.

    Шафиев отметил, что развивая взаимодействие с азиатскими институтами и расширяя стратегические союзы, Азербайджан укрепил свое восточное направление внешней политики, продолжая при этом конструктивное сотрудничество с США и ЕС.

    "В этом контексте Центральная Азия является для нас не просто соседом, а стратегическим партнером", - подчеркнул Шафиев.

    Фарид Шафиев конференция внешняя политика Центральная Азия
    Fərid Şəfiyev: Azərbaycan xarici siyasətini bağlılıq və şaxələndirməyə əsaslanaraq həyata keçirir
    Shafiyev: Azerbaijan pursues foreign policy focused on connectivity and diversification
    Ты - Король

    Последние новости

    09:56

    Шириев: Присоединение Азербайджана к Консультативной встрече лидеров ЦА открыло новую главу регионального сотрудничества

    Внешняя политика
    09:50

    Шафиев: Азербайджан открывает странам без выхода к морю путь к Турции и Европе

    Внешняя политика
    09:49
    Фото

    В Тиране открылась выставка MAMA "Мать-природа" с участием Лейлы и Арзу Алиевых

    Kультурная политика
    09:45

    Фарид Шафиев: Центральная Азия для Азербайджана не только сосед, но и стратегический партнер

    В регионе
    09:42

    Шафиев: Азербайджан проводит внешнюю политику с упором на связанность и диверсификацию

    Внешняя политика
    09:42

    Япония планирует запретить использование пауэрбанков на борту самолетов

    Другие страны
    09:37

    Вице-президент Филлипин будет баллотироваться на пост президента в 2028 году

    Другие страны
    09:15

    Цены на нефть не изменились на фоне надежд на сделку США и Ирана

    Энергетика
    09:14

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сегодня сыграет в Баку с "Ньюкаслом"

    Футбол
    Лента новостей