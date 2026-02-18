Fərid Şəfiyev: Azərbaycan xarici siyasətini bağlılıq və şaxələndirməyə əsaslanaraq həyata keçirir
- 18 fevral, 2026
- 09:48
Azərbaycan son altı il ərzində xarici siyasətini bağlılıq, şaxələndirmə və regional əməkdaşlığa əsaslanaraq həyata keçirib.
"Report"un məlumatına görə, bunu Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi (BMTM) İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev "C6: Vahid region, ortaq gələcək – Srateji dialoqun gücləndirilməsi" adlı beynəlxalq konfransda deyib.
"Münaqişələr enerji və nəqliyyat marşrutlarına, həmçinin təchizat və sub-təchizat zəncirlərinə ciddi təsir göstərir. Bu proseslər xatırladır ki, regionumuz üçün əlaqəlilik, şaxələndirmə və ortaq maraqlara əsaslanan regional əməkdaşlıq strateji davamlılığın əsas elementləridir", - o bildirib.
F.Şəfiyev qeyd edib ki, Asiya institutları ilə qarşılıqlı əlaqələri, strateji ittifaqları genişləndirən Azərbaycan ABŞ və Aİ ilə konstruktiv əməkdaşlığı davam etdirməklə yanaşı, xarici siyasətinin şərq istiqamətini möhkəmləndirib: "Bu kontekstdə Mərkəzi Asiya bizim üçün sadəcə qonşu deyil, strateji tərəfdaşdır".