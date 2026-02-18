Вице-президент Филлипин будет баллотироваться на пост президента в 2028 году
Другие страны
- 18 февраля, 2026
- 09:37
Вице-президент Филиппин Сара Дутерте (дочь экс-президента Родриго Дутерте - ред.) будет баллотироваться на пост президента в 2028 году.
Как передает Report со ссылкой на портал GMA news, об этом она заявила в ходе пресс-конференции в среду.
Она заявила, что берет на себя полную ответственность за свои политические решения, и признала общественное недовольство затянувшимися проблемами национального масштаба.
Дутерте заявила, что ее будущая кампания будет направлена на укрепление семей, продвижение религиозных ценностей и обеспечение эффективного управления.
