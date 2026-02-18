Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Шафиев: Азербайджан открывает странам без выхода к морю путь к Турции и Европе

    Внешняя политика
    • 18 февраля, 2026
    • 09:50
    Благодаря своему географическому положению и развитой транспортно-морской инфраструктуре Азербайджан открывает дополнительные возможности для стран, не имеющих выхода к морю, включая более глубокую интеграцию с Турцией и Европой.

    Как передает Report, об этом заявил глава Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев выступая со вступительной речью во время открытия Международной конференции "C6: Единый регион, общее будущее - усиление стратегического диалога".

    По его словам, расширение интеграционных возможностей может быть обеспечено через Транскаспийский международный транспортный маршрут, который формирует новую архитектуру связности в Евразии.

    "Проще говоря, формат C6 расширяет спектр возможностей, а возможности имеют решающее значение в современной среде. При этом формат C6 не должен ограничиваться лишь транзитными коридорами. В условиях глобального энергетического перехода он может стать рабочей платформой для сотрудничества в сфере энергетики и инвестиций", - подчеркнул он.

    Фарид Шафиев ЦАМО Азербайджан Центральная Азия сотрудничество Средний коридор ТМТМ
    Shafiyev: Azerbaijan opens gateway to Türkiye and Europe for landlocked countries
