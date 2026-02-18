Шафиев: Азербайджан открывает странам без выхода к морю путь к Турции и Европе

Благодаря своему географическому положению и развитой транспортно-морской инфраструктуре Азербайджан открывает дополнительные возможности для стран, не имеющих выхода к морю, включая более глубокую интеграцию с Турцией и Европой.

Как передает Report, об этом заявил глава Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев выступая со вступительной речью во время открытия Международной конференции "C6: Единый регион, общее будущее - усиление стратегического диалога".

По его словам, расширение интеграционных возможностей может быть обеспечено через Транскаспийский международный транспортный маршрут, который формирует новую архитектуру связности в Евразии.

"Проще говоря, формат C6 расширяет спектр возможностей, а возможности имеют решающее значение в современной среде. При этом формат C6 не должен ограничиваться лишь транзитными коридорами. В условиях глобального энергетического перехода он может стать рабочей платформой для сотрудничества в сфере энергетики и инвестиций", - подчеркнул он.