Фарид Шафиев: Центральная Азия для Азербайджана не только сосед, но и стратегический партнер

    В регионе
    • 18 февраля, 2026
    • 09:45
    Центральная Азия для Азербайджана является не просто соседним регионом, а естественным стратегическим партнером.

    Как передает Report, об этом заявил глава Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев выступая со вступительной речью во время открытия Международной конференции "C6: Единый регион, общее будущее - усиление стратегического диалога".

    По его словам, в ноябре 2025 года Азербайджан присоединился к формату консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участника, тем самым повысив формат регионального взаимодействия с C5 до C6.

    "Это решение было официально закреплено на 7-й Консультативной встрече в Ташкенте и продемонстрировало переход сотрудничества в регионе на новый этап", - отметил Шафиев.

    Он подчеркнул, что данный шаг способствует дальнейшему укреплению связей между Азербайджаном и странами Центральной Азии, формированию более интегрированного геоэкономического и геополитического пространства по всему бассейну Каспийского моря.

    По словам главы Центра, общая история и богатое культурное наследие создают прочную основу для взаимодействия, однако главным фактором, отличающим современное сотрудничество, является геоэкономика.

    "Речь идет об энергетике, транспорте, логистике и инфраструктуре. В условиях, когда традиционные представления о стабильности на евразийском пространстве утрачивают актуальность, эти связи приобретают новое значение и стратегическую важность", - добавил он.

    BMTM sədri: Mərkəzi Asiya Azərbaycan üçün yalnız qonşu deyil, həm də təbii tərəfdaşdır
