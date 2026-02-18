Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Шириев: Азербайджан открыл новую главу сотрудничества с Центральной Азией

    Внешняя политика
    • 18 февраля, 2026
    • 09:56
    Шириев: Азербайджан открыл новую главу сотрудничества с Центральной Азией

    Присоединение Азербайджана к Консультативной платформе встреч лидеров Центральной Азии открывает новую главу в истории регионального взаимодействия, и наша встреча - важный шаг на этом пути.

    Как передает Report, об этом заявил директор Центра стратегических исследований при Институте международных отношений МИД Туркменистана Шири Шириев, выступая на открытии международной конференции "C6: Единый регион, общее будущее - усиление стратегического диалога" в Баку.

    "Сегодня мы собрались здесь не просто для обмена мнениями – мы формируем общее видение будущего, в котором страны формата C6 смогут реализовать свой потенциал как сплочённого, взаимодополняющего сообщества", - сказал Шириев.

    По его словам, стратегическое значение формата C6 трудно переоценить, поскольку это не просто площадка для диалога, а действенный механизм для выработки общих решений в условиях глобальной нестабильности, развития устойчивых экономических связей на основе взаимной выгоды и укрепления доверия через гуманитарное сотрудничество и обмен опытом.

    Шириев отметил, что ключевая роль в этом процессе принадлежит экспертному сообществу, поскольку именно аналитики, исследователи, представители мозговых центров создают интеллектуальный фундамент для принятия взвешенных решений.

    "Актуальность сегодняшней конференции обусловлена несколькими факторами. В первую очередь, динамикой региональных процессов, ибо транскаспийские коридоры, энергетическая взаимодополняемость, экологические вызовы требуют скоординированных действий. Во-вторую очередь, – глобальной повесткой, так как в условиях геополитической турбулентности C6 может стать моделью стратегической автономии, где сотрудничество строится на принципах взаимного уважения. И наконец – потребностью в институционализации: вопросы о формальных институтах, экспертных сетях и механизмах координации - не абстрактные дискуссии, а практические задачи, от решения которых зависит будущее региона", - сказал он.

    По словам Шириева, в рамках трех панельных дискуссий будут затронуты самые актуальные темы: от поиска устойчивых форматов сотрудничества до создания экономических цепочек добавленной стоимости, а также от обеспечения безопасности без блоковой логики до гармонизации экологических инициатив.

    "Уверен, что наши обсуждения будут плодотворными и конструктивными", - подчеркнул он.

    Туркменистан Шири Шириев Центра стратегических исследований саммит
    Şiri Şiriyev: Azərbaycan Mərkəzi Asiya ilə əməkdaşlığın yeni səhifəsini açıb
    Shiriyev: Azerbaijan's entry into Central Asian leaders' platform marks new stage in regional cooperation
    Лента новостей