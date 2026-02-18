Şiri Şiriyev: Azərbaycan Mərkəzi Asiya ilə əməkdaşlığın yeni səhifəsini açıb
Azərbaycanın Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının Məşvərət Görüşü platformasına qoşulması regional qarşılıqlı əlaqə tarixində yeni səhifə açır və bizim görüşümüz bu yolda mühüm addımdır.
"Report"un məlumatına görə, bunu Türkmənistan Xarici İşlər Nazirliyi yanında Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Şiri Şiriyev "C6: Vahid region, ortaq gələcək – Strateji dialoqun gücləndirilməsi" adlı beynəlxalq konfransda deyib.
"Bu gün biz burada sadəcə fikir mübadiləsi üçün toplaşmamışıq – C6 formatı ölkələrinin həmrəy, bir-birini tamamlayan cəmiyyət kimi öz potensiallarını reallaşdıra biləcəkləri gələcəklə bağlı ümumi baxış formalaşdırırıq", - Ş.Şiriyev deyib.
Onun sözlərinə görə, C6 formatının strateji əhəmiyyətini yenidən qiymətləndirmək çətindir, çünki bu, sadəcə dialoq platforması deyil, qlobal qeyri-sabitlik şəraitində ortaq qərarların hazırlanması, qarşılıqlı fayda əsasında davamlı iqtisadi əlaqələrin inkişafı, humanitar əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi vasitəsilə etimadın möhkəmləndirilməsi üçün effektiv mexanizmdir.
Ş.Şiriyev qeyd edib ki, bu prosesdə əsas rol ekspert cəmiyyətinə məxsusdur, çünki məhz analitiklər, tədqiqatçılar, beyin mərkəzlərinin nümayəndələri ölçülüb-biçilmiş qərarların qəbulu üçün intellektual təməl yaradırlar.
"Bugünkü konfransın aktuallığı bir neçə amillə şərtlənir. İlk növbədə, regional proseslərin dinamikası ilə, çünki Transxəzər dəhlizləri, ekoloji çağırışlar əlaqələndirilmiş tədbirlər tələb edir. İkinci növbədə – qlobal gündəm ilə, çünki geosiyasi turbulentlik şəraitində C6 əməkdaşlığın qarşılıqlı hörmət prinsipləri üzərində qurulduğu strateji muxtariyyət modeli ola bilər. Sonda isə institutlaşdırma ehtiyacı ilə şərtlənir: formal institutlar, ekspert şəbəkələri və əlaqələndirmə mexanizmləri haqqında məsələlər abstrakt müzakirələr deyil, həlli regionun gələcəyindən asılı olan praktik vəzifələrdir", - o vurğulayıb.
Ş.Şiriyevin sözlərinə görə, üç panel müzakirəsi çərçivəsində ən aktual mövzulara toxunulacaq: "Əminəm ki, müzakirələrimiz səmərəli və konstruktiv olacaq".