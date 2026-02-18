Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Тиране открылась выставка MAMA "Мать-природа" с участием Лейлы и Арзу Алиевых

    Kультурная политика
    • 18 февраля, 2026
    • 09:49
    В Тиране открылась выставка MAMA Мать-природа с участием Лейлы и Арзу Алиевых

    В Тиране в резиденции премьер-министра Албании открылась международная художественная выставка MAMA "Мать-природа".

    Как сообщает Report, в открытии выставки приняли участие Лейла Алиева и Арзу Алиева.

    Лейла Алиева подчеркнула, что посредством живописи, скульптуры и инсталляций, представленных на выставке, художники демонстрируют силу, красоту и хрупкость природы.

    Она подчеркнула, что Азербайджан и Албания связаны крепкой дружбой и многогранными отношениями, которые выходят далеко за политические рамки.

    Лейла Алиева отметила, что для нее большая честь видеть на выставке работы премьер-министра Албании Эди Рамы и известного албанского художника Арбена Големи.

    Премьер-министр Албании в свою очередь заявил, что для него большая честь видеть на выставке представленные картины, в том числе работы Лейла Алиева, которые наглядно отражают гармоничное единство охраны природы и искусства.

    Затем гости ознакомились с работами, представленными на выставке.

    Фото
    Leyla və Arzu Əliyevalar Tiranada MAMA "Ana təbiət" beynəlxalq incəsənət sərgisinin açılışına qatılıblar
    Фото
    Leyla and Arzu Aliyeva attend opening of MAMA 'Mother Nature' International Art Exhibition in Tirana
