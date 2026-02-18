В Тиране открылась выставка MAMA "Мать-природа" с участием Лейлы и Арзу Алиевых
- 18 февраля, 2026
- 09:49
В Тиране в резиденции премьер-министра Албании открылась международная художественная выставка MAMA "Мать-природа".
Как сообщает Report, в открытии выставки приняли участие Лейла Алиева и Арзу Алиева.
Лейла Алиева подчеркнула, что посредством живописи, скульптуры и инсталляций, представленных на выставке, художники демонстрируют силу, красоту и хрупкость природы.
Она подчеркнула, что Азербайджан и Албания связаны крепкой дружбой и многогранными отношениями, которые выходят далеко за политические рамки.
Лейла Алиева отметила, что для нее большая честь видеть на выставке работы премьер-министра Албании Эди Рамы и известного албанского художника Арбена Големи.
Премьер-министр Албании в свою очередь заявил, что для него большая честь видеть на выставке представленные картины, в том числе работы Лейла Алиева, которые наглядно отражают гармоничное единство охраны природы и искусства.
Затем гости ознакомились с работами, представленными на выставке.