Polşanın Baş naziri Baltik dənizinin fəth olunacağı vədini verib
Polşanın Baş naziri Donald Tusk 2026-cı ildə Baltik dənizini "fəth edəcəyini" deyib.
"Report"un məlumatına görə, baş nazir bu bəyanatı Yeni il müraciətində səsləndirib.
"Biz infrastruktur sahəsində böyük investisiyaları sürətləndirəcəyik. Bu, Baltikin sürətli fəthi ili olacaq. Bizim polşa Baltikimiz", – deyə o bildirib.
Bundan əlavə, Tusk qeyd edib ki, 2026-cı ildə Polşa hakimiyyəti "Avropanın ən güclü ordusunu" yaratmaq prosesini sürətləndirməyi planlaşdırır.
Daha əvvəl Polşa hökuməti ordunun sayını 300 min nəfərə çatdırmaq niyyətində olduğunu açıqlamışdı.
