İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Polşanın Baş naziri Baltik dənizinin fəth olunacağı vədini verib

    Digər ölkələr
    • 02 yanvar, 2026
    • 03:53
    Polşanın Baş naziri Baltik dənizinin fəth olunacağı vədini verib

    Polşanın Baş naziri Donald Tusk 2026-cı ildə Baltik dənizini "fəth edəcəyini" deyib.

    "Report"un məlumatına görə, baş nazir bu bəyanatı Yeni il müraciətində səsləndirib.

    "Biz infrastruktur sahəsində böyük investisiyaları sürətləndirəcəyik. Bu, Baltikin sürətli fəthi ili olacaq. Bizim polşa Baltikimiz", – deyə o bildirib.

    Bundan əlavə, Tusk qeyd edib ki, 2026-cı ildə Polşa hakimiyyəti "Avropanın ən güclü ordusunu" yaratmaq prosesini sürətləndirməyi planlaşdırır.

    Daha əvvəl Polşa hökuməti ordunun sayını 300 min nəfərə çatdırmaq niyyətində olduğunu açıqlamışdı.

    Polşa Donald Tusk Baltik dənizi
    Премьер Польши пообещал "завоевать Балтийское море"

    Son xəbərlər

    04:26

    Mask: Radikal solçuların qələbəsi ABŞ-nin sonu olacaq

    Digər ölkələr
    03:53

    Polşanın Baş naziri Baltik dənizinin fəth olunacağı vədini verib

    Digər ölkələr
    03:19

    NYT: Rusiya ABŞ-dən Venesuelaya gedən "Bella 1" tankerini təqib etməməsini istəyib

    Digər ölkələr
    02:52

    İsveçrədə baş verən yanğında 15 İtaliya vətəndaşı itkin düşüb

    Digər ölkələr
    02:23

    Çinli alimlər EAST tokamakında yüksək sıxlıqlı plazmanı saxlamağa nail olublar

    Elm və təhsil
    01:49

    Goranboyda baş verən qəzada ölənlərin və yaralananların kimliyi bəlli olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    01:28

    Qambiya sahillərində gəmi qəzası nəticəsində yeddi nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    00:44

    Belçika İsveçrəyə həkim briqadası göndərəcək

    Digər ölkələr
    00:06

    Rusiyanın Krasnodar diyarında on minlərlə sakin işıqsız qalıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti