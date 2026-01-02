Премьер Польши пообещал "завоевать Балтийское море"

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал в 2026 году завоевать Балтийское море.

Как передает Report, такое заявление польский премьер сделал в новогоднем обращении.

"Мы ускорим крупные инвестиции в инфраструктуру. Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей польской Балтики", - сказал он.

Кроме того, Туск отметил, что в 2026 году польские власти планируют ускорить создание "самой сильной армии в Европе".

Ранее польские власти заявляли о планах увеличить численность армии до 300 тысяч человек.