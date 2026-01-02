Премьер Польши пообещал "завоевать Балтийское море"
Другие страны
- 02 января, 2026
- 03:44
Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал в 2026 году завоевать Балтийское море.
Как передает Report, такое заявление польский премьер сделал в новогоднем обращении.
"Мы ускорим крупные инвестиции в инфраструктуру. Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей польской Балтики", - сказал он.
Кроме того, Туск отметил, что в 2026 году польские власти планируют ускорить создание "самой сильной армии в Европе".
Ранее польские власти заявляли о планах увеличить численность армии до 300 тысяч человек.
