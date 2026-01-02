İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Süd Yolu qalaktikasının mərkəzində Saturn ölçüsündə "didərgin planet" aşkar edilib

    Elm və təhsil
    • 02 yanvar, 2026
    • 04:57
    Süd Yolu qalaktikasının mərkəzində Saturn ölçüsündə didərgin planet aşkar edilib

    Astronomlar Süd Yolu qalaktikasının mərkəzində Saturn ölçüsündə "didərgin planet" aşkar ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Science" jurnalında dərc olunan elmi məqalədə qeyd olunub.

    Dəqiqləşdirilib ki, səma cismi Yerdən 9,9 min işıq ili məsafəsində, Oxatan bürcündə yerləşir. Bu kəşf təsdiqləyib ki, iri planetlər çox nadir hallarda onları yaradan ulduz sistemlərindən kənara atıla bilərlər.

    Kəşf Varşava Universiteti Rəsədxanasının direktoru Ancey Udalskinin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən bir qrup astronom tərəfindən "OGLE" layihəsi çərçivəsində edilib.

    Alimlər yaxınlıqda yerləşən və gözlə görünməyən obyektlərin yaratdığı qravitasiya mikrolinzalarının axtarışı ilə məşğul olublar. Vurğulanıb ki, astronomlar eyni vaxtda bir neçə olduqca sönük və soyuq səma cismi aşkar ediblər ki, bunlara tez-tez "didərgin planetlər" deyilir.

    Onların dəqiq mənşəyi və təbiəti hələlik məlum deyil. Alimlərin bir qismi hesab edir ki, bunlar bir sıra mürəkkəb qravitasiya qarşılıqlı təsirləri nəticəsində ulduz sistemlərindən kənara atılmış iri planetlərdir. Digər tədqiqatçılar isə onların, əslində, çox soyuq və kiçik qəhvəyi "cırtdan"lar - yəni kütləsi olduqca az olan "uğursuz" ulduzlar olduğunu ehtimal edirlər.

    "didərgin planet" Science alim
    Астрономы обнаружили в центре Млечного Пути "планету-изгой" размером с Сатурн

    Son xəbərlər

    04:57

    Süd Yolu qalaktikasının mərkəzində Saturn ölçüsündə "didərgin planet" aşkar edilib

    Elm və təhsil
    04:26

    Mask: Radikal solçuların qələbəsi ABŞ-nin sonu olacaq

    Digər ölkələr
    03:53

    Polşanın Baş naziri Baltik dənizinin fəth olunacağı vədini verib

    Digər ölkələr
    03:19

    NYT: Rusiya ABŞ-dən Venesuelaya gedən "Bella 1" tankerini təqib etməməsini istəyib

    Digər ölkələr
    02:52

    İsveçrədə baş verən yanğında 15 İtaliya vətəndaşı itkin düşüb

    Digər ölkələr
    02:23

    Çinli alimlər EAST tokamakında yüksək sıxlıqlı plazmanı saxlamağa nail olublar

    Elm və təhsil
    01:49

    Goranboyda baş verən qəzada ölənlərin və yaralananların kimliyi bəlli olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    01:28

    Qambiya sahillərində gəmi qəzası nəticəsində yeddi nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    00:44

    Belçika İsveçrəyə həkim briqadası göndərəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti