Астрономы обнаружили в центре Млечного Пути "планету-изгой" размером с Сатурн

    • 02 января, 2026
    • 04:53
    "Планету-изгой" размером с Сатурн обнаружили астрономы в центре Млечного Пути.

    Как передает Report, об этом говорится в научной статье в журнале Science.

    Уточняется, что небесное тело удалено от Земли на 9,9 тысячи световых лет и расположено в созвездии Стрельца. Его открытие подтвердило, что крупные планеты в очень редких случаях могут выбрасываться из породивших их звездных систем.

    Открытие было совершено группой астрономов под руководством директора обсерватории Варшавского университета (Польша) Анджея Удальского в рамках проекта OGLE.

    Ученые занимались поиском гравитационных микролинз, порождаемых близлежащими и невидимыми для глаза объектами. Подчеркивается, что астрономы обнаружили сразу несколько крайне тусклых и холодных небесных тел, которые часто называют "планетами-изгоями".

    Их точное происхождение и природа пока не ясны. Часть ученых считает их крупными планетами, которые были выброшены за пределы их звездных систем в результате серии сложных гравитационных взаимодействий, тогда как другие исследователи предполагают, что они на самом деле являются очень холодными и небольшими коричневыми карликами, "неудавшимися" звездами крайне малой массы.

    Süd Yolu qalaktikasının mərkəzində Saturn ölçüsündə "didərgin planet" aşkar edilib

