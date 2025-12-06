İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 900 nəfəri keçib

    • 06 dekabr, 2025
    • 23:34
    İndoneziyanın Sumatra adasında daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 900 nəfəri keçib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" rəsmi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Bundan əvvəl 846 nəfərin öldüyü bildirilirdi.

    Məlumata görə, Sumatranın üç əyalətində siklonun yaratdığı daşqın və sürüşmələr nəticəsində ölənlərin sayı 916 nəfərə çatıb, 274 nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur.

    Qeyd olunub ki, siklon həmçinin Tailandın cənubunda və Malayziyada təxminən 200 nəfərin ölümünə səbəb olub.

    Sumatradakı yerli hökumət rəsmiləri Cakartadakı milli hökuməti ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etməyə çağırıblar. Bununla yanaşı, xilasetmə və humanitar əməliyyatlar üçün əlavə vəsaitlərin ayrılması istənilib.

    Число погибших из-за наводнений в Индонезии превысило 900 человек

