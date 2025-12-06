Число погибших из-за наводнений в Индонезии превысило 900 человек
- 06 декабря, 2025
- 23:07
Число погибших из-за наводнений и оползней, которые обрушились на индонезийский остров Суматра в этом месяце, достигло более 900 человек. Ранее сообщалось о 846 погибших.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.
"Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных циклоном в трех индонезийских провинциях на Суматре в субботу составило 916 человек, а 274 человека числятся пропавшими без вести", - следует из данных правительства.
Отмечается, что штормы также привели к гибели около 200 человек в южном Таиланде и Малайзии.
Местные правительственные чиновники на Суматре призвали национальное правительство в Джакарте объявить чрезвычайное положение в стране, чтобы высвободить дополнительные средства для спасательных и гуманитарных операций.