Число погибших из-за наводнений в Индонезии превысило 900 человек

Число погибших из-за наводнений и оползней, которые обрушились на индонезийский остров Суматра в этом месяце, достигло более 900 человек. Ранее сообщалось о 846 погибших.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.

"Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных циклоном в трех индонезийских провинциях на Суматре в субботу составило 916 человек, а 274 человека числятся пропавшими без вести", - следует из данных правительства.

Отмечается, что штормы также привели к гибели около 200 человек в южном Таиланде и Малайзии.

Местные правительственные чиновники на Суматре призвали национальное правительство в Джакарте объявить чрезвычайное положение в стране, чтобы высвободить дополнительные средства для спасательных и гуманитарных операций.