Число жертв наводнений в Индонезии приблизилось к 850

По меньшей мере 846 человек погибли в результате сильных наводнений и оползней на острове Суматра в Индонезии, еще 547 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщило Национальное агентства по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

По данным ведомства, порядка 2,7 тыс. получили ранения в результате разгула стихии.

Стихийное бедствие было спровоцировано ливнями, которые продолжаются в регионе уже больше недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.