Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Число жертв наводнений в Индонезии приблизилось к 850

    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 09:23
    Число жертв наводнений в Индонезии приблизилось к 850

    По меньшей мере 846 человек погибли в результате сильных наводнений и оползней на острове Суматра в Индонезии, еще 547 числятся пропавшими без вести.

    Как передает Report, об этом сообщило Национальное агентства по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

    По данным ведомства, порядка 2,7 тыс. получили ранения в результате разгула стихии.

    Стихийное бедствие было спровоцировано ливнями, которые продолжаются в регионе уже больше недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.

    Индонезия наводнение жертвы остров Суматра
    İndoneziyada daşqınların qurbanlarının sayı 850-ə yaxınlaşıb
    Elvis

    Последние новости

    10:30

    ОЗА вручила сертификаты почетного членства представителям шести стран

    Внутренняя политика
    10:22

    В Нахчыване началась реконструкция железных дорог - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    10:21

    АБР изучает пути превращения Азербайджанских железных дорог в лидера низкоуглеродного транспорта

    Инфраструктура
    10:16
    Фото

    Депутат ММ принял участие в заседании Постоянного комитета АПА по политвопросам

    Милли Меджлис
    10:15

    Шамиль Айрым: Возвращение западных азербайджанцев является одним из элементов мира на Кавказе

    Внешняя политика
    10:13

    Стоимость Azeri Light снизилась до $66,50 за баррель

    Энергетика
    10:02

    Нефть подешевела на фоне роста спроса две сессии подряд

    Энергетика
    10:01

    Азербайджанская альпинистка покорила высочайшую вершину Антарктиды

    Индивидуальные
    09:56

    Азиз Алекберли: Армения все еще игнорирует право азербайджанцев на возвращение в Западный Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей