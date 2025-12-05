Число жертв наводнений в Индонезии приблизилось к 850
Другие страны
- 05 декабря, 2025
- 09:23
По меньшей мере 846 человек погибли в результате сильных наводнений и оползней на острове Суматра в Индонезии, еще 547 числятся пропавшими без вести.
Как передает Report, об этом сообщило Национальное агентства по управлению стихийными бедствиями Индонезии.
По данным ведомства, порядка 2,7 тыс. получили ранения в результате разгула стихии.
Стихийное бедствие было спровоцировано ливнями, которые продолжаются в регионе уже больше недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.
Последние новости
10:30
ОЗА вручила сертификаты почетного членства представителям шести странВнутренняя политика
10:22
В Нахчыване началась реконструкция железных дорог - ЭКСКЛЮЗИВИнфраструктура
10:21
АБР изучает пути превращения Азербайджанских железных дорог в лидера низкоуглеродного транспортаИнфраструктура
10:16
Фото
Депутат ММ принял участие в заседании Постоянного комитета АПА по политвопросамМилли Меджлис
10:15
Шамиль Айрым: Возвращение западных азербайджанцев является одним из элементов мира на КавказеВнешняя политика
10:13
Стоимость Azeri Light снизилась до $66,50 за баррельЭнергетика
10:02
Нефть подешевела на фоне роста спроса две сессии подрядЭнергетика
10:01
Азербайджанская альпинистка покорила высочайшую вершину АнтарктидыИндивидуальные
09:56