В Нахчыване началась реконструкция железных дорог - ЭКСКЛЮЗИВ

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приступило к реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Нахчыванской Автономной Республике.

Об этом сообщил Report председатель акционерного общества Ровшан Рустамов.

По его словам, общая протяженность железных дорог, входящих в нахчыванский участок Зангезурского коридора, составляет 188 километров.

"Проектные работы по данному направлению завершены, однако сроки завершения строительства новых железных дорог пока не определены, поскольку проект включает множество компонентов", - сказал он.