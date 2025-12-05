В Нахчыване началась реконструкция железных дорог - ЭКСКЛЮЗИВ
Инфраструктура
- 05 декабря, 2025
- 10:22
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приступило к реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Нахчыванской Автономной Республике.
Об этом сообщил Report председатель акционерного общества Ровшан Рустамов.
По его словам, общая протяженность железных дорог, входящих в нахчыванский участок Зангезурского коридора, составляет 188 километров.
"Проектные работы по данному направлению завершены, однако сроки завершения строительства новых железных дорог пока не определены, поскольку проект включает множество компонентов", - сказал он.
