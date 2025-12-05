Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Нахчыване началась реконструкция железных дорог - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 05 декабря, 2025
    • 10:22
    В Нахчыване началась реконструкция железных дорог - ЭКСКЛЮЗИВ

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приступило к реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Нахчыванской Автономной Республике.

    Об этом сообщил Report председатель акционерного общества Ровшан Рустамов.

    По его словам, общая протяженность железных дорог, входящих в нахчыванский участок Зангезурского коридора, составляет 188 километров.

    "Проектные работы по данному направлению завершены, однако сроки завершения строительства новых железных дорог пока не определены, поскольку проект включает множество компонентов", - сказал он.

    Naxçıvanda dəmir yollarının yenidən qurulmasına başlanılıb - EKSKLÜZİV
