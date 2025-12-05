В ФРГ тысячи школьников вышли на митинги против нового закона о военной службе

Тысячи немецких школьников приняли участие в демонстрациях в ряде городов ФРГ в знак протеста против принятия Бундестагом законопроекта о новой модели военной службы.

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, многие подростки прогуляли занятия, несмотря на обязательное посещение школы.

Акции прошли под девизом "Школьная забастовка против воинской повинности". В Берлине, по данным полиции, собралось около 3 тыс. человек, которые прошли по улицам района Кройцберг. В демонстрации участвовали также родители с маленькими детьми и ученики младших классов. В Гамбурге протест собрал 1,7 тыс. человек, в Дортмунде - 1 тыс., во Франкфурте-на-Майне - около 600.

Сотни участников пришли на акции в Бохуме, Дюссельдорфе, Кёльне, Эссене и других городах Северного Рейна - Вестфалии. В Саксонии протестные мероприятия собрали около 2 тыс. молодых людей в Дрездене, Лейпциге и Хемнице. Демонстранты держали плакаты с надписями: "Ни человека, ни цента Бундесверу", "Больше на образование, меньше на вооружения", "Для выборов слишком молодые, но для войны хватает", "За будущее без обязательных служб". На юге страны акции прошли в Гейдельберге, Мюнхене и Штутгарте.

5 декабря Бундестаг принял закон о новой модели военной службы в Германии. Законопроект министра обороны ФРГ Бориса Писториуса обязывает молодых людей проходить медицинское освидетельствование и восстанавливает воинский учет. Потенциальные рекруты будут обязаны заполнить анкеты с вопросами о физической подготовке и готовности присоединиться к Вооруженным силам ФРГ.