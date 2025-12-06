Россия разорвала военные соглашения с Францией, Канадой и Португалией
Другие страны
- 06 декабря, 2025
- 00:11
Россия официально прекратила действие соглашений о военном сотрудничестве с Францией, Канадой и Португалией.
Как передает Report, соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации. МИДу поручено уведомить канадскую, французскую и португальскую стороны о принятом решении.
Согласно документу, прекращены соглашение о визитах по военной линии с Канадой от 1989 года, договор о сотрудничестве в области обороны с Францией от 1994 года и соглашение о сотрудничестве в военной области с Португалией от 2000 года.
