Россия разорвала военные соглашения с Францией, Канадой и Португалией

    06 декабря, 2025
    Россия официально прекратила действие соглашений о военном сотрудничестве с Францией, Канадой и Португалией.

    Как передает Report, соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации. МИДу поручено уведомить канадскую, французскую и португальскую стороны о принятом решении.

    Согласно документу, прекращены соглашение о визитах по военной линии с Канадой от 1989 года, договор о сотрудничестве в области обороны с Францией от 1994 года и соглашение о сотрудничестве в военной области с Португалией от 2000 года.

