İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Rusiya Fransa, Kanada və Portuqaliya ilə hərbi əməkdaşlığı dayandırıb

    Digər ölkələr
    • 06 dekabr, 2025
    • 01:14
    Rusiya Fransa, Kanada və Portuqaliya ilə hərbi əməkdaşlığı dayandırıb

    Rusiya Fransa, Kanada və Portuqaliya ilə hərbi əməkdaşlıq müqavilələrini rəsmən ləğv edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiyanın Baş naziri Mixail Mişustinin imzaladığı müvafiq sərəncam hüquqi informasiya portalında dərc olunub.

    Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə qərarla bağlı Kanada, Fransa və Portuqaliya tərəflərini xəbərdar etmək tapşırılıb.

    Sənədə əsasən, Kanada ilə 1989-cu il hərbi səfər müqaviləsi, Fransa ilə 1994-cü ildə müdafiə sahəsində əməkdaşlıq müqaviləsi, Portuqaliya ilə 2000-ci ildə hərbi əməkdaşlıq müqaviləsi ləğv edilib.

    Rusiya Avropa hərbi əməkdaşlıq
    Россия разорвала военные соглашения с Францией, Канадой и Португалией

    Son xəbərlər

    02:02

    Şanlıurfada 25 şagird qidadan zəhərlənib

    Region
    01:35

    Amerikalı diplomat Azərbaycanın enerji marşrutlarında iştirakını yüksək qiymətləndirib

    Energetika
    01:14

    Rusiya Fransa, Kanada və Portuqaliya ilə hərbi əməkdaşlığı dayandırıb

    Digər ölkələr
    00:32

    Bakı metrosunda qatarda texniki nasazlıq qeydə alınıb

    Hadisə
    00:20

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb

    İnfrastruktur
    00:14

    Rubio AK-nın "X"i  cərimələməsini Amerika xalqına qarşı hücum adlandırıb

    Digər ölkələr
    23:53
    Video

    "Xalisa faciəsində 11 soydaşımız işgəncələrlə öldürülüb" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    23:44

    Almaniyada minlərlə məktəbli yeni hərbi xidmət qanununa etiraz edib

    Digər ölkələr
    23:37

    Belarus nüvə enerjisi istehsalını genişləndirir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti