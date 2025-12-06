На трассе Зыхский круг-аэропорт восстановлено нормальный скоростной режим
Инфраструктура
- 06 декабря, 2025
- 00:36
На трассе Зыхский круг-аэропорт в Баку восстановлен прежний скоростной режим.
Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
Ранее из-за дождливой погоды на некоторых полосах магистрали предельная скорость была снижена на 20 км/час.
