    На трассе Зыхский круг-аэропорт восстановлено нормальный скоростной режим

    Инфраструктура
    06 декабря, 2025
    00:36
    На трассе Зыхский круг-аэропорт восстановлено нормальный скоростной режим

    На трассе Зыхский круг-аэропорт в Баку восстановлен прежний скоростной режим.

    Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

    Ранее из-за дождливой погоды на некоторых полосах магистрали предельная скорость была снижена на 20 км/час.

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb
    Лента новостей