Хикмет Гаджиев: Азербайджан создает новые реалии на Южном Кавказе
Внешняя политика
- 06 декабря, 2025
- 14:48
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что парафирование мирного договора между Баку и Ереваном, обеспечили легитимность, законность и главенство международного права в регионе Южного Кавказа.
Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом он заявил на международном форуме в Дохе.
"Основываясь на справедливом мире, мы создаем новые реалии и новый статус-кво на Южном Кавказе. Мир - это подъем в гору, поэтому нам предстоит очень много работать", - отметил он.
Помощник президента добавил, что официальные лица Баку и Еревана находятся в регулярном контакте по различным каналам и активно работают над полной реализацией заключенных соглашений.
