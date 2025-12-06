Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Хикмет Гаджиев: Азербайджан создает новые реалии на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 06 декабря, 2025
    • 14:48
    Хикмет Гаджиев: Азербайджан создает новые реалии на Южном Кавказе

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что парафирование мирного договора между Баку и Ереваном, обеспечили легитимность, законность и главенство международного права в регионе Южного Кавказа.

    Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом он заявил на международном форуме в Дохе.

    "Основываясь на справедливом мире, мы создаем новые реалии и новый статус-кво на Южном Кавказе. Мир - это подъем в гору, поэтому нам предстоит очень много работать", - отметил он.

    Помощник президента добавил, что официальные лица Баку и Еревана находятся в регулярном контакте по различным каналам и активно работают над полной реализацией заключенных соглашений.

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar yaradır
    Hikmat Hajiyev: Azerbaijan creating new realities in South Caucasus
    Лента новостей