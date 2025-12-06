В Баку во время реставрационных работ повредили архитектурный памятник.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную службу по охране, развитию и реставрации культурного наследия.

Согласно информации, в 2023 году ООО VEST PARK запланировало в столице строительство нового жилого дома вблизи жилого здания, расположенного по адресу Насиминский район, улица Салатын Аскеровой 213 и взятого под государственную охрану как архитектурный памятник местного значения.

Поскольку строительные работы должны были проводиться вблизи исторического памятника, 29 августа 2023 года в Государственную службу по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры было направлено обращение с целью рассмотрения проекта нового строящегося здания.

В ответном письме Государственной службы от 5 сентября 2023 года, учитывая, что в результате планируемого строительства могла возникнуть угроза для упомянутого исторического памятника, с целью предотвращения возможных рисков было выдвинуто требование провести ремонтно-реставрационные работы в историческом здании за счет средств указанной компании.

7 ноября 2023 года был разработан проект по укреплению фундамента здания, ремонтно-реставрационным работам на фасаде, во внутреннем дворе и кровле. В соответствии с законодательством документ был согласован с Национальной академией наук Азербайджана и Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре, и после утверждения Государственной службой компания приступила к реставрационным работам. Однако в ходе работ требования утвержденного проекта были грубо нарушены.

В то время как в проекте, представленном в Государственную службу и согласованном с ней, предусматривалось сохранение существующего кровельного покрытия (рубероид), компания заменила это покрытие новой конструкцией типа металлочерепицы, полностью закрыла дымовые и вентиляционные отверстия на крыше, а установленные вспомогательные конструкции создали дополнительную угрозу устойчивости здания.

По этой причине Государственная служба остановила работы, в отношении компании был составлен протокол по статье 231.2 КоАП и направлен в Насиминский районный суд для рассмотрения. Решением Насиминского районного суда от 28 ноября 2025 года ООО VEST PARK было признано виновным.

В ответ на требование о возвращении памятника к историческому виду, ООО VEST PARK демонтировало кровельное покрытие, установленное вне проекта, и оно было повреждено. В результате дождевая вода затопила квартиры жителей.

Для скорейшего ремонта кровли здания компанией будут приняты соответствующие меры.