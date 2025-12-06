Президент ОАЭ поручил расширить сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян дал поручение расширять сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель компании 2PointZero шейх Заид бен Хамдан бен Заид Аль Нахайян во время приема у президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По его словам, существует большой потенциал для развития связей между двумя странами, подчеркнув, что между Азербайджаном и ОАЭ налажено долгосрочное успешное партнерство.