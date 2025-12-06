Президент ОАЭ поручил расширить сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах
Внешняя политика
- 06 декабря, 2025
- 18:23
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян дал поручение расширять сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель компании 2PointZero шейх Заид бен Хамдан бен Заид Аль Нахайян во время приема у президента Азербайджана Ильхама Алиева.
По его словам, существует большой потенциал для развития связей между двумя странами, подчеркнув, что между Азербайджаном и ОАЭ налажено долгосрочное успешное партнерство.
Последние новости
18:46
В Праге пожар уничтожил ретроавтомобили стоимостью около $10 млнДругие страны
18:28
Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ имеет важное значение для более обширного регионаВнешняя политика
18:23
Президент ОАЭ поручил расширить сотрудничество с Азербайджаном во всех сферахВнешняя политика
18:18
Фото
Президент Ильхам Алиев принял руководителей ряда компаний ОАЭ - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
18:08
Аш-Шараа: Требования Израиля о демилитаризации ставят Сирию в опасное положениеДругие страны
17:52
Генштаб ВСУ заявил об ударе по Рязанскому НПЗДругие страны
17:42
Полицейские накануне изъяли более 24 кг наркотиковПроисшествия
17:33
В России при утилизации судна погиб один человекДругие страны
17:23
Фото