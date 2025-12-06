Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Президент ОАЭ поручил расширить сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах

    Внешняя политика
    • 06 декабря, 2025
    • 18:23
    Президент ОАЭ поручил расширить сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян дал поручение расширять сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель компании 2PointZero шейх Заид бен Хамдан бен Заид Аль Нахайян во время приема у президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    По его словам, существует большой потенциал для развития связей между двумя странами, подчеркнув, что между Азербайджаном и ОАЭ налажено долгосрочное успешное партнерство.

    2PointZero Ильхам Алиев ОАЭ Азербайджан
    BƏƏ Prezidenti Azərbaycanla bütün sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirmək barədə tapşırıq verib
    Elvis

    Последние новости

    18:46

    В Праге пожар уничтожил ретроавтомобили стоимостью около $10 млн

    Другие страны
    18:28

    Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ имеет важное значение для более обширного региона

    Внешняя политика
    18:23

    Президент ОАЭ поручил расширить сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах

    Внешняя политика
    18:18
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял руководителей ряда компаний ОАЭ - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:08

    Аш-Шараа: Требования Израиля о демилитаризации ставят Сирию в опасное положение

    Другие страны
    17:52

    Генштаб ВСУ заявил об ударе по Рязанскому НПЗ

    Другие страны
    17:42

    Полицейские накануне изъяли более 24 кг наркотиков

    Происшествия
    17:33

    В России при утилизации судна погиб один человек

    Другие страны
    17:23
    Фото

    Азербайджан, Узбекистан и Казахстан договорились о проведении встреч диаспор

    Внешняя политика
    Лента новостей