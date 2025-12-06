В Турции перевернулся автобус с заключенными, есть пострадавшие
В регионе
- 06 декабря, 2025
- 19:25
В Турции автобус, перевозивший заключенных из Эрзурума в Анталью, съехал с дороги и перевернулся.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел на участке трассы Сивас-Эрзинджан, проходящем через село Йеркёй района Имранлы в Сивасе.
Согласно информации, в результате инцидента пострадали 5 человек, среди которых есть и заключенные.
Пострадавшие были госпитализированы в Государственную больницу Имранлы. Их состояние удовлетворительное.
