Türkiyədə məhbusları daşıyan avtobus aşıb, yaralılar var
Region
- 06 dekabr, 2025
- 18:49
Türkiyədə məhbusları daşıyan avtobus aşıb, yaralılar var.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Sivas–Ərzincan avtomobil yolunda, Sivasın İmranlı rayonunun Yerköy kəndi yaxınlığında baş verib.
Ərzurumdan Antalyaya məhbus daşıyan avtobus yoldan çıxaraq aşıb. İlkin məlumata görə, aralarında məhbusların da olduğu 5 nəfər yaralanıb.
Yaralılar təcili yardım maşınları ilə İmranlı Dövlət Xəstəxanasına aparılıb. Onların həyatları üçün təhlükə olmadığı bildirilir.
Son xəbərlər
19:39
AFFA və UFA arasında U-20-lərin dünya çempionatına hazırlıq müzakirə olunubFutbol
19:35
Ferstappen "Formula 1" üzrə Əbu-Dabi Qran-prisinin təsnifat mərhələsində qalib gəlibFormula 1
19:34
Foto
Bakıda memarlıq abidəsi təmir-bərpa işləri zamanı zədələnibHadisə
19:14
Praqada yanğın təxminən 10 milyon dollarlıq retro avtomobilləri məhv edibDigər ölkələr
18:52
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" - "Qarabağ" matçında qalib müəyyənləşməyibFutbol
18:49
Türkiyədə məhbusları daşıyan avtobus aşıb, yaralılar varRegion
18:32
Əhməd Əl Şaraa: İsrailin demilitarizasiya tələbləri Suriyanı təhlükəli vəziyyətə salırDigər ölkələr
18:19
Rusiyada gəminin utilizasiyası zamanı bir nəfər həlak olubDigər ölkələr
18:08