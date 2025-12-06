Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" - "Qarabağ" matçında qalib müəyyənləşməyib
Futbol
- 06 dekabr, 2025
- 18:52
Misli Premyer Liqasında XIV tura start verilib.
"Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə "Qarabağ" səfərdə "Zirə"nin qonağı olub.
Zirə İdman Kompleksinin stadionunda baş tutan görüş heç-heçə bitib - 1:1.
"Zirə"nin heyətində 31-ci dəqiqədə İssa Cibrila fərqlənib. Enrike Kustadio isə 44-cü dəqiqədə avtoqol müəllifi olub.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 30-a çatdıran "Qarabağ" lider mövqeyində qərarlaşıb. 27 xala malik "Zirə" ikincidir.
Qeyd edək ki, XIV tura dekabrın 9-da yekun vurulacaq.
