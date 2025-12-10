İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Gənclər və İdman Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısında dəyişiklik edilib

    Daxili siyasət
    • 10 dekabr, 2025
    • 17:11
    Gənclər və İdman Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısında dəyişiklik edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Qərarla həmin siyahıda aşağıdakı əlavələr edilib:

    - "Astara Gənclər evi" sosial xidmət müəssisəsi;

    - "Füzuli Gənclər evi" sosial xidmət müəssisəsi;

    - "Goranboy Gənclər evi" sosial xidmət müəssisəsi;

    - "Kürdəmir Gənclər evi" sosial xidmət müəssisəsi;

    - "Lənkəran Gənclər evi" sosial xidmət müəssisəsi;

    - "Sabirabad Gənclər evi" sosial xidmət müəssisəsi;

    - "Siyəzən Gənclər evi" sosial xidmət müəssisəsi;

    - "Zərdab Gənclər evi" sosial xidmət müəssisəsi;

    - "Pirallahı Gənclər evi" sosial xidmət müəssisəsi;

    - "Quba Gənclər evi" sosial xidmət müəssisəsi;

    - "Tərtər Gənclər evi" sosial xidmət müəssisəsi"

