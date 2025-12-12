İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Digər ölkələr
    • 12 dekabr, 2025
    • 04:57
    Tailand Kralı Nümayəndələr Palatasını buraxıb

    Tailand Kralı Maha Vajiralongkorn ölkənin Milli Assambleyasının Nümayəndələr Palatasının buraxılması barədə fərmanı təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, krallığın hökumət qəzetində dərc olunan sənəddə deyilir ki, mövcud daxili siyasi problemlər şəraitində indiki azlıq hökuməti "dövləti davamlı, səmərəli və sabit şəkildə idarə etmək" iqtidarında deyil.

    Fərmana görə, yaranmış vəziyyətdən ən uyğun çıxış yolu Nümayəndələr Palatasının buraxılması və yeni ümumi seçkilərin keçirilməsidir, bu da "siyasi qərarların qəbulu üzərində hakimiyyəti ən qısa zamanda xalqa qaytarmağa imkan verəcək".

