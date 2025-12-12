Tailand Kralı Nümayəndələr Palatasını buraxıb
Digər ölkələr
- 12 dekabr, 2025
- 04:57
Tailand Kralı Maha Vajiralongkorn ölkənin Milli Assambleyasının Nümayəndələr Palatasının buraxılması barədə fərmanı təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, krallığın hökumət qəzetində dərc olunan sənəddə deyilir ki, mövcud daxili siyasi problemlər şəraitində indiki azlıq hökuməti "dövləti davamlı, səmərəli və sabit şəkildə idarə etmək" iqtidarında deyil.
Fərmana görə, yaranmış vəziyyətdən ən uyğun çıxış yolu Nümayəndələr Palatasının buraxılması və yeni ümumi seçkilərin keçirilməsidir, bu da "siyasi qərarların qəbulu üzərində hakimiyyəti ən qısa zamanda xalqa qaytarmağa imkan verəcək".
