Король Таиланда распустил Палату представителей
Другие страны
- 12 декабря, 2025
- 04:38
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) одобрил указ о роспуске Палаты представителей Национальной ассамблеи страны.
Как передает Report, в документе, опубликованном в правительственной газете королевства, говорится, что действующее правительство меньшинства не способно "непрерывно, эффективно и стабильно управлять государством" в условиях сохраняющихся внутренних политических проблем.
Согласно указу, наиболее подходящим выходом из сложившейся ситуации является роспуск Палаты представителей и проведение новых всеобщих выборов, что "позволит как можно скорее вернуть власть над принятием политических решений народу".
