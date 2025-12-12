Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Король Таиланда распустил Палату представителей

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 04:38
    Король Таиланда распустил Палату представителей

    Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) одобрил указ о роспуске Палаты представителей Национальной ассамблеи страны.

    Как передает Report, в документе, опубликованном в правительственной газете королевства, говорится, что действующее правительство меньшинства не способно "непрерывно, эффективно и стабильно управлять государством" в условиях сохраняющихся внутренних политических проблем.

    Согласно указу, наиболее подходящим выходом из сложившейся ситуации является роспуск Палаты представителей и проведение новых всеобщих выборов, что "позволит как можно скорее вернуть власть над принятием политических решений народу".

    Маха Вачиралонгкорн Тайланд роспуск парламент
    Elvis

