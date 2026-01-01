Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Турции по решению суда арестованы 67 подозреваемых в связях с ИГИЛ

    В регионе
    • 03 января, 2026
    • 00:31
    В Турции по решению суда арестованы 67 подозреваемых в связях с ИГИЛ

    В результате операции против террористической организации ИГИЛ в Стамбуле из 72 задержанных подозреваемых 67 арестованы по решению суда.

    Как передает Report, об этом сообщила Генеральная прокуратура Турции.

    Отмечается, что 2 января в провинции Агры также была проведена операция против ИГИЛ, в ходе которой задержаны 10 подозреваемых. Кроме того, в Сиирте был задержан еще один человек, занимавшийся пропагандой ИГИЛ, причастный к инциденту в Ялове, в результате которого погибли трое полицейских.

    İstanbulda İŞİD-ə qarşı əməliyyat keçirilib, 67 nəfər həbs edilib

