В Турции по решению суда арестованы 67 подозреваемых в связях с ИГИЛ
В регионе
- 03 января, 2026
- 00:31
В результате операции против террористической организации ИГИЛ в Стамбуле из 72 задержанных подозреваемых 67 арестованы по решению суда.
Как передает Report, об этом сообщила Генеральная прокуратура Турции.
Отмечается, что 2 января в провинции Агры также была проведена операция против ИГИЛ, в ходе которой задержаны 10 подозреваемых. Кроме того, в Сиирте был задержан еще один человек, занимавшийся пропагандой ИГИЛ, причастный к инциденту в Ялове, в результате которого погибли трое полицейских.
Последние новости
00:31
В Турции по решению суда арестованы 67 подозреваемых в связях с ИГИЛВ регионе
00:24
Зеленский представил нового кандидата на пост министра обороны УкраиныДругие страны
00:15
В январе 2026 года председательство в Совбезе ООН перешло к СомалиДругие страны
23:57
Al-Youm as-Sabia: Анджелина Джоли посетила КПП "Рафах"Другие страны
23:35
ОАЭ подтвердили вывод последних войск из ЙеменаДругие страны
23:12
Эрдоган: число членов ПСР превысило 11,5 миллиона человекВ регионе
22:59
США выделят $500 млн на военные базы в ПольшеДругие страны
22:42
Буданов возглавил Офис президента Украины - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
22:35