В Турции по решению суда арестованы 67 подозреваемых в связях с ИГИЛ

В результате операции против террористической организации ИГИЛ в Стамбуле из 72 задержанных подозреваемых 67 арестованы по решению суда.

Как передает Report, об этом сообщила Генеральная прокуратура Турции.

Отмечается, что 2 января в провинции Агры также была проведена операция против ИГИЛ, в ходе которой задержаны 10 подозреваемых. Кроме того, в Сиирте был задержан еще один человек, занимавшийся пропагандой ИГИЛ, причастный к инциденту в Ялове, в результате которого погибли трое полицейских.