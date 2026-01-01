İstanbulda İŞİD-ə qarşı əməliyyat keçirilib, 67 nəfər həbs edilib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Region
    • 03 yanvar, 2026
    • 00:02
    Türkiyənin İstanbul şəhərində İŞİD terror təşkilatına qarşı keçirilən əməliyyatda saxlanılan 72 şübhəli şəxsdən 67-si məhkəmənin qərarı ilə həbs edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş Prokurorluğu məlumat yayıb.

    Qeyd edək ki, yanvarın 2-də Ağrıda İŞİD-ə qarşı əməliyyat keçirilib və 10 şübhəli saxlanılıb. Bundan başqa, Yalovada 3 polisin həlak olmasına səbəb olan İŞİD-in təbliğatını aparan daha bir nəfər Siirtdə tutulub.

    İŞİD İstanbul Həbs
    В Турции по решению суда арестованы 67 подозреваемых в связях с ИГИЛ

