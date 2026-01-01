İstanbulda İŞİD-ə qarşı əməliyyat keçirilib, 67 nəfər həbs edilib
Region
- 03 yanvar, 2026
- 00:02
Türkiyənin İstanbul şəhərində İŞİD terror təşkilatına qarşı keçirilən əməliyyatda saxlanılan 72 şübhəli şəxsdən 67-si məhkəmənin qərarı ilə həbs edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş Prokurorluğu məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, yanvarın 2-də Ağrıda İŞİD-ə qarşı əməliyyat keçirilib və 10 şübhəli saxlanılıb. Bundan başqa, Yalovada 3 polisin həlak olmasına səbəb olan İŞİD-in təbliğatını aparan daha bir nəfər Siirtdə tutulub.
