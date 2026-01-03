В Румынии 11 тыс. человек остались без питьевой воды из-за загрязнения источника
Другие страны
- 03 января, 2026
- 00:59
Снабжение питьевой водой прекращено в четырех населенных пунктах румынского уезда Брашов, где проживают 11 тыс. человек, после загрязнения источника дизельным топливом.
Как передает Report, об этом сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии.
В конце декабря в результате ДТП возле коммуны Арпашу-Маре из бака поврежденного грузовика дизельное топливо попало в источник, из которого снабжались водой четыре населенные пункта.
Департамент информировал, что приняты меры по снабжению жителей питьевой водой из резерва уездной компании по водоснабжению. В пострадавшие город Виктория и населенные пункты Уча, Виштя и Дрэгуш было доставлено 4 тыс. литров питьевой воды, в первую очередь в дом престарелых, больницу и мэрию.
