Rumıniyada 11 min nəfər içməli susuz qalıb
- 03 yanvar, 2026
- 02:18
Rumıniyanın Braşov kəndində yaşayış məntəqəsində su mənbəyi dizel yanacağı ilə çirkləndiyindən 11 000 nəfərin yaşadığı dörd yaşayış məntəqəsinə içməli su təchizatı dayandırılıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Rumıniyanın Daxili İşlər Nazirliyinin Fövqəladə Hallar Departamenti xəbər verib.
Dekabrın sonlarında Arpaşu-Mare kommunası yaxınlığında baş verən qəza nəticəsində zədələnmiş yük maşınının çənindən dizel yanacağı dörd kəndi su ilə təmin edən mənbəyə sızıb.
Departament sakinlərin qraflığın su şirkətinin ehtiyatından içməli su ilə təmin edilməsi üçün tədbirlər görüldüyünü bildirib. Təsirə məruz qalan Viktoriya şəhərinə və Uça, Viştya və Drequs kəndlərinə, əsasən qocalar evinə, xəstəxanaya və bələdiyyə binasına ümumilikdə 4 000 litr içməli su çatdırılıb.