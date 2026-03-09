İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Barselona" "Roma"nın müdafiəçisi Obite Ndika ilə maraqlanır

    Futbol
    • 09 mart, 2026
    • 13:18
    Barselona Romanın müdafiəçisi Obite Ndika ilə maraqlanır

    İspaniya təmsilçisi "Barselona" İtaliyanın "Roma" klubunun müdafiəçisi Obite Ndika ilə maraqlanır.

    "Report" "Diario Sport"a istinadən xəbər verir ki, sözügedən transfer cari mövsümün sonunda reallaşa bilər.

    Kataloniyalıların baş məşqçisi Hans-Diter Flik 26 yaşlı mərkəz müdafiəçisinin xidmətində maraqlıdır. Lakin oyunçunun "canavarlar"la 2028-ci ilin yayına qədər müqaviləsi var.

    Bununla belə, futbolçu özü də "Barselona"da oynamağa meyillidir.

    Qeyd edək ki, Fransada "Oser"in yetirməsi olan Ndika 2023-cü ildə "Ayntraxt"dan (Almaniya, Frankfurt) "Roma"ya keçib.

    Futbol xəbərləri transfer Obite Ndika

    Son xəbərlər

    13:52

    KİV: Uitkoff və Kuşner İsrailə səfərlərini ləğv ediblər

    Digər ölkələr
    13:49

    NATO-nun Finlandiyadakı komandanlıq bölməsi 2027-ci ildə fəaliyyətə başlayacaq

    Digər ölkələr
    13:39

    Serbiya neft və neft məhsullarının ixracını müvəqqəti qadağan edib

    Energetika
    13:32

    İsrail Beyrutda "Hizbullah"a qarşı yeni aviazərbələr dalğasına başlayır

    Digər ölkələr
    13:25

    Kristalina Georgiyeva: Yaxın Şərqdəki münaqişəyə görə "ağlasığmaz olanlara" hazırlaşmaq lazımdır

    Energetika
    13:23

    Azərbaycan kakao ixracından qazancını 74 % artırıb

    Biznes
    13:18

    Sahibə Qafarova pakistanlı həmkarı ilə regiondakı gərginliyi müzakirə edib

    Milli Məclis
    13:18

    "Barselona" "Roma"nın müdafiəçisi Obite Ndika ilə maraqlanır

    Futbol
    13:18

    Avropada qazın qiyməti 1000 kubmetr üçün 800 dolları ötüb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti