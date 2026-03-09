İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Avropada qazın qiyməti 1000 kubmetr üçün 800 dolları ötüb

    Energetika
    • 09 mart, 2026
    • 13:18
    Avropada qazın qiyməti 1000 kubmetr üçün 800 dolları ötüb

    Avropa birjalarında təbii qazın qiyməti hərracların açılışında 1 000 kubmetr üçün təxminən 820 ABŞ dollarına və ya 1 MVt/saat üçün 68,635 avroya qədər artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Niderlanddakı TTF habında təbii qaz üzrə aprel fyuçersinin qiyməti 2023-cü ilin yanvarından bəri ilk dəfə 800 ABŞ dollarını ötüb. Günün əvvəlindən kotirovkaların artımı 30 % təşkil edib.

    Avropada təbii qazın qiymətləri ABŞ və İsrailin İrana qarşı birgə əməliyyatı ilə əlaqədar fevralın 28-dən etibarən artmağa başlayıb.

    Цена газа в Европе превысила $800 за 1 тыс. кубометров впервые с января 2023 года
    Gas price in Europe surpasses $800 per 1,000 cubic

