Avropada qazın qiyməti 1000 kubmetr üçün 800 dolları ötüb
Energetika
- 09 mart, 2026
- 13:18
Avropa birjalarında təbii qazın qiyməti hərracların açılışında 1 000 kubmetr üçün təxminən 820 ABŞ dollarına və ya 1 MVt/saat üçün 68,635 avroya qədər artıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Niderlanddakı TTF habında təbii qaz üzrə aprel fyuçersinin qiyməti 2023-cü ilin yanvarından bəri ilk dəfə 800 ABŞ dollarını ötüb. Günün əvvəlindən kotirovkaların artımı 30 % təşkil edib.
Avropada təbii qazın qiymətləri ABŞ və İsrailin İrana qarşı birgə əməliyyatı ilə əlaqədar fevralın 28-dən etibarən artmağa başlayıb.
Son xəbərlər
13:52
KİV: Uitkoff və Kuşner İsrailə səfərlərini ləğv ediblərDigər ölkələr
13:49
NATO-nun Finlandiyadakı komandanlıq bölməsi 2027-ci ildə fəaliyyətə başlayacaqDigər ölkələr
13:39
Serbiya neft və neft məhsullarının ixracını müvəqqəti qadağan edibEnergetika
13:32
İsrail Beyrutda "Hizbullah"a qarşı yeni aviazərbələr dalğasına başlayırDigər ölkələr
13:25
Kristalina Georgiyeva: Yaxın Şərqdəki münaqişəyə görə "ağlasığmaz olanlara" hazırlaşmaq lazımdırEnergetika
13:23
Azərbaycan kakao ixracından qazancını 74 % artırıbBiznes
13:18
Sahibə Qafarova pakistanlı həmkarı ilə regiondakı gərginliyi müzakirə edibMilli Məclis
13:18
"Barselona" "Roma"nın müdafiəçisi Obite Ndika ilə maraqlanırFutbol
13:18