Цена газа в Европе превысила $800 за 1 тыс. кубометров впервые с января 2023 года
Энергетика
- 09 марта, 2026
- 12:48
Цена газа на бирже в Европе на открытии торгов выросла до около $820 за 1 тыс. куб. м, или 68,635 евро за МВт.ч.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Bloomberg.
Сообщается, что стоимость апрельского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах превысила $800 впервые с января 2023 года.
С начала дня рост котировок составил 30%.
Рост цен на газ в Европе начался с 28 февраля в связи с совместной операцией США и Израиля против Ирана.
