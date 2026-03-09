Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Цена газа в Европе превысила $800 за 1 тыс. кубометров впервые с января 2023 года

    Энергетика
    • 09 марта, 2026
    • 12:48
    Цена газа на бирже в Европе на открытии торгов выросла до около $820 за 1 тыс. куб. м, или 68,635 евро за МВт.ч.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Bloomberg.

    Сообщается, что стоимость апрельского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах превысила $800 впервые с января 2023 года.

    С начала дня рост котировок составил 30%.

    Рост цен на газ в Европе начался с 28 февраля в связи с совместной операцией США и Израиля против Ирана.

    Avropada qazın qiyməti 1000 kubmetr üçün 800 dolları ötüb
    Gas price in Europe surpasses $800 per 1,000 cubic
