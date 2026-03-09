İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Kristalina Georgiyeva: Yaxın Şərqdəki münaqişəyə görə "ağlasığmaz olanlara" hazırlaşmaq lazımdır

    Energetika
    • 09 mart, 2026
    • 13:25
    Kristalina Georgiyeva: Yaxın Şərqdəki münaqişəyə görə ağlasığmaz olanlara hazırlaşmaq lazımdır

    Yaxın Şərqdəki uzunmüddətli hərbi münaqişə bazarlara və iqtisadiyyata zərbə vuracaq, həmçinin gözlənilməz çağırışlar yarada bilər.

    "Report" "Bloomberg"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) direktoru Kristalina Georgiyeva martın 9-u Yaponiyada çıxışı zamanı bildirib.

    "Əgər yeni münaqişə uzunmüddətli olarsa, o, açıq-aydın bazara, iqtisadi artıma və inflyasiyaya təsir göstərəcək, bundan əlavə, hökumətlər qarşısında yeni vəzifələr qoyacaq", - o deyib.

    Direktorun sözlərinə görə, yeni sarsılmalar hətta münaqişə başa çatdıqdan sonra da yarana bilər, bu da qeyri-müəyyənliyin davam edəcəyi perspektivini vurğulayır: "Bu yeni qlobal vəziyyətdə ağlasığmaz olanlar barədə fikirləşmək və ona hazırlaşmaq lazımdır".

    K.Georgiyeva bu bəyanatla matın 9-u neftin qiyməti bir barel üçün təxminən 120 dollara qədər yüksəldikdən və daha sonra Yaxın Şərqdə münaqişənin eskalasiyası, eləcə də neft nəqli marşrutları və qlobal enerji infrastrukturuna artan təzyiq fonunda yenidən aşağı düşdükdən sonra çıxış edib.

    IMF direktoru əlavə edib ki, Yaxın Şərqdəki münaqişə səbəbindən Hörmüz boğazı vasitəsilə gəmiçilik 90% azalıb.

    Kristalina Georgiyeva Beynəlxalq Valyuta Fondu Yaxın Şərq
    Кристалина Георгиева: Нужно готовиться к "немыслимому" из-за конфликта на Ближнем Востоке
    IMF chief: World must prepare for 'unthinkable' amid Middle East conflict

    Son xəbərlər

    13:52

    KİV: Uitkoff və Kuşner İsrailə səfərlərini ləğv ediblər

    Digər ölkələr
    13:49

    NATO-nun Finlandiyadakı komandanlıq bölməsi 2027-ci ildə fəaliyyətə başlayacaq

    Digər ölkələr
    13:39

    Serbiya neft və neft məhsullarının ixracını müvəqqəti qadağan edib

    Energetika
    13:32

    İsrail Beyrutda "Hizbullah"a qarşı yeni aviazərbələr dalğasına başlayır

    Digər ölkələr
    13:25

    Kristalina Georgiyeva: Yaxın Şərqdəki münaqişəyə görə "ağlasığmaz olanlara" hazırlaşmaq lazımdır

    Energetika
    13:23

    Azərbaycan kakao ixracından qazancını 74 % artırıb

    Biznes
    13:18

    Sahibə Qafarova pakistanlı həmkarı ilə regiondakı gərginliyi müzakirə edib

    Milli Məclis
    13:18

    "Barselona" "Roma"nın müdafiəçisi Obite Ndika ilə maraqlanır

    Futbol
    13:18

    Avropada qazın qiyməti 1000 kubmetr üçün 800 dolları ötüb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti