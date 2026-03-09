Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    09 марта, 2026
    • 13:03
    Кристалина Георгиева: Нужно готовиться к немыслимому из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Затяжной военный конфликт на Ближнем Востоке ударит по рынкам и экономикам, а также может создать неожиданные вызовы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg такое заявление сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в понедельник в Японии.

    "Если новый конфликт окажется затяжным, он очевидно повлияет на рыночные настроения, экономический рост и инфляцию, и поставит новые задачи перед правительствами", - сказала она.

    По ее словам, новые потрясения могут возникнуть даже после окончания конфликта, тем самым подчеркивая перспективу сохранения неопределенности: "В этой новой глобальной ситуации надо думать о немыслимом и готовиться к нему".

    Георгиева выступила с заявлением после того, как в понедельник цена на нефть подскочила до почти $120 за баррель, а затем снизилась на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и усиления нагрузки на нефтетранспортные маршруты и глобальную энергетическую инфраструктуру.

    Глава МВФ добавила, что из-за конфликта на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив сократилось на 90%.

    Кристалина Георгиева эскалация на Ближнем Востоке Совместная операция Израиля и США цены на нефть
    Kristalina Georgiyeva: Yaxın Şərqdəki münaqişəyə görə "ağlasığmaz olanlara" hazırlaşmaq lazımdır
    IMF chief: World must prepare for 'unthinkable' amid Middle East conflict
    Кристалина Георгиева: Нужно готовиться к "немыслимому" из-за конфликта на Ближнем Востоке

