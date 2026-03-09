Кристалина Георгиева: Нужно готовиться к "немыслимому" из-за конфликта на Ближнем Востоке

Затяжной военный конфликт на Ближнем Востоке ударит по рынкам и экономикам, а также может создать неожиданные вызовы.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg такое заявление сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в понедельник в Японии.

"Если новый конфликт окажется затяжным, он очевидно повлияет на рыночные настроения, экономический рост и инфляцию, и поставит новые задачи перед правительствами", - сказала она.

По ее словам, новые потрясения могут возникнуть даже после окончания конфликта, тем самым подчеркивая перспективу сохранения неопределенности: "В этой новой глобальной ситуации надо думать о немыслимом и готовиться к нему".

Георгиева выступила с заявлением после того, как в понедельник цена на нефть подскочила до почти $120 за баррель, а затем снизилась на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и усиления нагрузки на нефтетранспортные маршруты и глобальную энергетическую инфраструктуру.

Глава МВФ добавила, что из-за конфликта на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив сократилось на 90%.