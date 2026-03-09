İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan kakao ixracından qazancını 74 % artırıb

    Biznes
    • 09 mart, 2026
    • 13:23
    Azərbaycan kakao ixracından qazancını 74 % artırıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan 10 milyon 414,46 min ABŞ dolları dəyərində kakao və ondan hazırlanan məhsullar idxal edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 22,4 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycandan həmçinin 1 milyon 525,33 min ABŞ dolları dəyərində kakao və ondan hazırlanan məhsullar ixrac edilib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 74 % çoxdur.

    Kakao və ondan hazırlanan məhsulları üzrə idxal Azərbaycanın ümumi idxalının 0,8 %-ni, ixrac isə ölkənin ümumi ixracının 0,07 %-ni təşkil edib.

    Xatırladaq ki, yanvar ayında Azərbaycan xarici ölkələrlə 3 milyard 538 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 30,5 % azdır.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 2 milyard 236 milyon ABŞ dolları ixracın, 1 milyard 302 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 26,4 % azalıb, idxal isə 36,5 % azalıb.

    Dövlət Gömrük Komitəsi kakao idxalı ticarət əməliyyatı

    Son xəbərlər

    13:52

    KİV: Uitkoff və Kuşner İsrailə səfərlərini ləğv ediblər

    Digər ölkələr
    13:49

    NATO-nun Finlandiyadakı komandanlıq bölməsi 2027-ci ildə fəaliyyətə başlayacaq

    Digər ölkələr
    13:39

    Serbiya neft və neft məhsullarının ixracını müvəqqəti qadağan edib

    Energetika
    13:32

    İsrail Beyrutda "Hizbullah"a qarşı yeni aviazərbələr dalğasına başlayır

    Digər ölkələr
    13:25

    Kristalina Georgiyeva: Yaxın Şərqdəki münaqişəyə görə "ağlasığmaz olanlara" hazırlaşmaq lazımdır

    Energetika
    13:23

    Azərbaycan kakao ixracından qazancını 74 % artırıb

    Biznes
    13:18

    Sahibə Qafarova pakistanlı həmkarı ilə regiondakı gərginliyi müzakirə edib

    Milli Məclis
    13:18

    "Barselona" "Roma"nın müdafiəçisi Obite Ndika ilə maraqlanır

    Futbol
    13:18

    Avropada qazın qiyməti 1000 kubmetr üçün 800 dolları ötüb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti