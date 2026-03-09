Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının fəaliyyəti bərpa edilib
Daxili siyasət
- 09 mart, 2026
- 13:03
Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının fəaliyyəti bu gündən etibarən bərpa edilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hazırda aeroportun İranın dron zərbəsindən zərər görmüş hissələrində təmir işləri aparılır.
Aviareyslər planlaşdırılmış cədvəl üzrə həyata keçiriləcək.
Xatırladaq ki, martın 5-də İranın dron hücumları nəticəsində Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı fəaliyyətini dayandırmışdı.
Son xəbərlər
13:52
KİV: Uitkoff və Kuşner İsrailə səfərlərini ləğv ediblərDigər ölkələr
13:49
NATO-nun Finlandiyadakı komandanlıq bölməsi 2027-ci ildə fəaliyyətə başlayacaqDigər ölkələr
13:39
Serbiya neft və neft məhsullarının ixracını müvəqqəti qadağan edibEnergetika
13:32
İsrail Beyrutda "Hizbullah"a qarşı yeni aviazərbələr dalğasına başlayırDigər ölkələr
13:25
Kristalina Georgiyeva: Yaxın Şərqdəki münaqişəyə görə "ağlasığmaz olanlara" hazırlaşmaq lazımdırEnergetika
13:23
Azərbaycan kakao ixracından qazancını 74 % artırıbBiznes
13:18
Sahibə Qafarova pakistanlı həmkarı ilə regiondakı gərginliyi müzakirə edibMilli Məclis
13:18
"Barselona" "Roma"nın müdafiəçisi Obite Ndika ilə maraqlanırFutbol
13:18