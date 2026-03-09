İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İsrail Beyrutda "Hizbullah"a qarşı yeni aviazərbələr dalğasına başlayır

    Digər ölkələr
    • 09 mart, 2026
    • 13:32
    İsrail Beyrutda Hizbullaha qarşı yeni aviazərbələr dalğasına başlayır

    İsrail Müdafiə Ordusu bildirib ki, Beyrutun (Livan) cənub ətraflarında "Hizbullah" qruplaşmasının infrastrukturuna yeni aviazərbələr dalğasına başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, daha əvvəl hərbçilər "Hizbullah"ın kvazibank kimi istifadə etdiyi "Əl-Qard əl-Həsən" assosiasiyasının şöbələrinə zərbələr endirəcəkləri barədə xəbərdarlıq etmişdilər.

    İsrail Beyrut Hizbullah qruplaşması
    ЦАХАЛ начинает новую серию авиаударов по "Хезболлах" в Бейруте
    IDF says it begins wave of airstrikes on Beirut's south

    Son xəbərlər

    13:52

    KİV: Uitkoff və Kuşner İsrailə səfərlərini ləğv ediblər

    Digər ölkələr
    13:49

    NATO-nun Finlandiyadakı komandanlıq bölməsi 2027-ci ildə fəaliyyətə başlayacaq

    Digər ölkələr
    13:39

    Serbiya neft və neft məhsullarının ixracını müvəqqəti qadağan edib

    Energetika
    13:32

    İsrail Beyrutda "Hizbullah"a qarşı yeni aviazərbələr dalğasına başlayır

    Digər ölkələr
    13:25

    Kristalina Georgiyeva: Yaxın Şərqdəki münaqişəyə görə "ağlasığmaz olanlara" hazırlaşmaq lazımdır

    Energetika
    13:23

    Azərbaycan kakao ixracından qazancını 74 % artırıb

    Biznes
    13:18

    Sahibə Qafarova pakistanlı həmkarı ilə regiondakı gərginliyi müzakirə edib

    Milli Məclis
    13:18

    "Barselona" "Roma"nın müdafiəçisi Obite Ndika ilə maraqlanır

    Futbol
    13:18

    Avropada qazın qiyməti 1000 kubmetr üçün 800 dolları ötüb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti