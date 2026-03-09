İsrail Beyrutda "Hizbullah"a qarşı yeni aviazərbələr dalğasına başlayır
- 09 mart, 2026
- 13:32
İsrail Müdafiə Ordusu bildirib ki, Beyrutun (Livan) cənub ətraflarında "Hizbullah" qruplaşmasının infrastrukturuna yeni aviazərbələr dalğasına başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, daha əvvəl hərbçilər "Hizbullah"ın kvazibank kimi istifadə etdiyi "Əl-Qard əl-Həsən" assosiasiyasının şöbələrinə zərbələr endirəcəkləri barədə xəbərdarlıq etmişdilər.
