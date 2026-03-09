ЦАХАЛ начинает новую серию авиаударов по "Хезболлах" в Бейруте
Другие страны
- 09 марта, 2026
- 13:11
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала новую серию авиаударов по инфраструктуре группировки "Хезболлах" в южных пригородах Бейрута (Ливан).
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.
По информации газеты, ранее военные предупредили, что нанесут удары по отделениям ассоциации "Аль-Кард аль-Хасан", которую "Хезболлах" использует в качестве квазибанка.
