    • 09 марта, 2026
    • 13:11
    ЦАХАЛ начинает новую серию авиаударов по Хезболлах в Бейруте

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала новую серию авиаударов по инфраструктуре группировки "Хезболлах" в южных пригородах Бейрута (Ливан).

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

    По информации газеты, ранее военные предупредили, что нанесут удары по отделениям ассоциации "Аль-Кард аль-Хасан", которую "Хезболлах" использует в качестве квазибанка.

