ЦАХАЛ начинает новую серию авиаударов по "Хезболлах" в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала новую серию авиаударов по инфраструктуре группировки "Хезболлах" в южных пригородах Бейрута (Ливан).

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

По информации газеты, ранее военные предупредили, что нанесут удары по отделениям ассоциации "Аль-Кард аль-Хасан", которую "Хезболлах" использует в качестве квазибанка.