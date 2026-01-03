Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Постпред Ирана при ООН сравнил заявления Трампа с подстрекательством к насилию

    В регионе
    • 03 января, 2026
    • 03:16
    Постпред Ирана при ООН сравнил заявления Трампа с подстрекательством к насилию

    Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности Абукару Дахир Осману, в котором приравнял заявления президента США Дональда Трампа к подстрекательству к насилию внутри Исламской Республики.

    Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство IRNA.

    В письме отмечается, что Трамп "прямо угрожал Ирану применением силы и интервенцией", заявив: "Мы находимся в состоянии полной готовности и готовы к действиям". Иравани подчеркнул, что такие заявления вызывают серьезную озабоченность Тегерана, особенно после угроз американского президента относительно возможного возобновления иранской ядерной программы.

    Дипломат заявил, что любая попытка "подстрекать, поощрять или легитимизировать внутренние беспорядки как предлог для внешнего давления или военной интервенции" нарушает суверенитет и территориальную целостность Ирана, а также международное право и Устав ООН. Он призвал мировое сообщество осудить "безрассудные и провокационные заявления президента США" в отношении Ирана.

    Амир Саид Иравани Постпред Ирана ООН Дональд Трамп

    Последние новости

    03:16

    Постпред Ирана при ООН сравнил заявления Трампа с подстрекательством к насилию

    В регионе
    02:40

    Глава NASA анонсировал отправку астронавтов из США в длиннейшее путешествие на Луну

    Другие страны
    02:05
    Видео

    В общежитии в селе Шафаг Бейлаганского района ликвидирован пожар

    Происшествия
    01:52

    Bild: В Германии грабители вынесли из банка ценности на €100 млн

    Другие страны
    01:15
    Фото

    Полиция Азербайджана перешла на усиленный режим службы из-за непогоды

    Происшествия
    00:59

    В Румынии 11 тыс. человек остались без питьевой воды из-за загрязнения источника

    Другие страны
    00:31

    В Турции по решению суда арестованы 67 подозреваемых в связях с ИГИЛ

    В регионе
    00:24

    Зеленский представил нового кандидата на пост министра обороны Украины

    Другие страны
    00:15

    В январе 2026 года председательство в Совбезе ООН перешло к Сомали

    Другие страны
    Лента новостей