Постпред Ирана при ООН сравнил заявления Трампа с подстрекательством к насилию

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности Абукару Дахир Осману, в котором приравнял заявления президента США Дональда Трампа к подстрекательству к насилию внутри Исламской Республики.

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство IRNA.

В письме отмечается, что Трамп "прямо угрожал Ирану применением силы и интервенцией", заявив: "Мы находимся в состоянии полной готовности и готовы к действиям". Иравани подчеркнул, что такие заявления вызывают серьезную озабоченность Тегерана, особенно после угроз американского президента относительно возможного возобновления иранской ядерной программы.

Дипломат заявил, что любая попытка "подстрекать, поощрять или легитимизировать внутренние беспорядки как предлог для внешнего давления или военной интервенции" нарушает суверенитет и территориальную целостность Ирана, а также международное право и Устав ООН. Он призвал мировое сообщество осудить "безрассудные и провокационные заявления президента США" в отношении Ирана.