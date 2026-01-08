Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    США выходят из 66 международных организаций

    Другие страны
    • 08 января, 2026
    • 02:17
    США выходят из 66 международных организаций

    Президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому Соединенные Штаты прекращают финансирование и участие в 66 международных организациях, включая 31 структуру Организации Объединенных Наций (ООН)

    Как передает Report, заявление размещено на сайте Белого дома.

    "Многие из этих организаций продвигают радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы, противоречащие суверенитету и экономической мощи США", - говорится в документе, при этом полный перечень организаций не указан.

    В сообщении отмечается, что американские налогоплательщики "потратили миллиарды" на финансирование международных организаций, "получив при этом незначительную отдачу".

    Пресс-служба Белого дома напомнила, что после начала второго президентского срока Дональда Трампа США уже вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Парижского соглашения по климату, Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

    ABŞ 66 beynəlxalq təşkilatdan çıxıb

