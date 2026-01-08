В Украине две области почти полностью обесточены после российского удара
Днепропетровская и Запорожская области Украины почти полностью обесточены в результате нанесенного в среду вечером российского удара по энергетической инфраструктуре.
Как передает Report, об этом заявили в украинском Минэнерго.
"Критическая инфраструктура функционирует от резервного питания", - сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что осмотр повреждений и восстановительные работы могут начаться "сразу, как только позволит ситуация с безопасностью".
В Днепропетровской и Запорожской областях по-прежнему действует воздушная тревога.
