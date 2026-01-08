Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    08 января, 2026
    02:54
    В Украине две области почти полностью обесточены после российского удара

    Днепропетровская и Запорожская области Украины почти полностью обесточены в результате нанесенного в среду вечером российского удара по энергетической инфраструктуре.

    Как передает Report, об этом заявили в украинском Минэнерго.

    "Критическая инфраструктура функционирует от резервного питания", - сказано в сообщении.

    В ведомстве добавили, что осмотр повреждений и восстановительные работы могут начаться "сразу, как только позволит ситуация с безопасностью".

    В Днепропетровской и Запорожской областях по-прежнему действует воздушная тревога.

    Лента новостей