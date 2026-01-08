В Украине две области почти полностью обесточены после российского удара

Днепропетровская и Запорожская области Украины почти полностью обесточены в результате нанесенного в среду вечером российского удара по энергетической инфраструктуре.

Как передает Report, об этом заявили в украинском Минэнерго.

"Критическая инфраструктура функционирует от резервного питания", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что осмотр повреждений и восстановительные работы могут начаться "сразу, как только позволит ситуация с безопасностью".

В Днепропетровской и Запорожской областях по-прежнему действует воздушная тревога.