Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    "Барселона" разгромила "Атлетик" и вышла в финал Суперкубка Испании по футболу

    Футбол
    • 08 января, 2026
    • 01:06
    Барселона разгромила Атлетик и вышла в финал Суперкубка Испании по футболу

    "Барселона" со счетом 5:0 одержала победу над "Атлетиком" в полуфинальном матче Суперкубка Испании по футболу.

    Как передает Report, турнир проходит в Саудовской Аравии.

    Голы забили Ферран Торрес (22-я минута), Фермин Лопес (30), Руни Барджи (34) и Рафинья (38, 52).

    В финале "Барселона" сыграет с победителем матча между "Реалом" и "Атлетико", который пройдет 8 января. Финальная встреча состоится 11 января.

    Суперкубок Испании с сезона-2019/20 проводится в формате мини-турнира. Обычно в нем принимают участие чемпион и вице-чемпион страны, а также победитель и финалист национального кубка. Однако в прошлом сезоне "Барселона" выиграла оба турнира, а "Реал" стал серебряным призером обоих соревнований, поэтому в нынешнем розыгрыше Суперкубка Испании участвуют команды, занявшие в последнем национальном первенстве третье и четвертое место.

    ФК "Барселона" Суперкубок Испании полуфинал
    "Barselona" "Atletik"i məğlub edərək İspaniya Superkubokunun finalına çıxıb

    Последние новости

    01:06

    "Барселона" разгромила "Атлетик" и вышла в финал Суперкубка Испании по футболу

    Футбол
    00:35

    В Физули и Джебраиле начались пожары

    Происшествия
    00:20

    Скончалась основательница музыкальной группы "Карван" Севиндж Керимова

    Искусство
    23:56

    Минфин Нахчывана раскрыл бюджетные показатели на 2026 год

    Финансы
    23:47

    Госкомпания Венесуэлы PDVSA подтвердила переговоры с США о продаже нефти

    Другие страны
    23:43
    Фото

    Турция и Малайзия провели 1-е заседание Совета стратегического сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    23:34

    Трамп: Предприятия ВПК США производят оружие слишком медленно

    Другие страны
    23:16

    При столкновениях в Алеппо погибли пять человек, более 30 пострадали

    Другие страны
    23:07

    Белый дом: Трамп активно обсуждает со своей командой покупку Гренландии

    Другие страны
    Лента новостей