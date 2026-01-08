"Барселона" разгромила "Атлетик" и вышла в финал Суперкубка Испании по футболу

"Барселона" со счетом 5:0 одержала победу над "Атлетиком" в полуфинальном матче Суперкубка Испании по футболу.

Как передает Report, турнир проходит в Саудовской Аравии.

Голы забили Ферран Торрес (22-я минута), Фермин Лопес (30), Руни Барджи (34) и Рафинья (38, 52).

В финале "Барселона" сыграет с победителем матча между "Реалом" и "Атлетико", который пройдет 8 января. Финальная встреча состоится 11 января.

Суперкубок Испании с сезона-2019/20 проводится в формате мини-турнира. Обычно в нем принимают участие чемпион и вице-чемпион страны, а также победитель и финалист национального кубка. Однако в прошлом сезоне "Барселона" выиграла оба турнира, а "Реал" стал серебряным призером обоих соревнований, поэтому в нынешнем розыгрыше Суперкубка Испании участвуют команды, занявшие в последнем национальном первенстве третье и четвертое место.