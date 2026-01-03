Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Полиция Азербайджана перешла на усиленный режим службы из-за непогоды

    Происшествия
    • 03 января, 2026
    • 01:15
    Полиция Азербайджана перешла на усиленный режим службы из-за непогоды

    В связи с неблагоприятными погодными условиями полиция несет службу в усиленном режиме.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в горных районах, на дорогах, соединяющих центры городов с населенными пунктами, а также на магистралях организовано дежурство в усиленном режиме.

    Для обеспечения бесперебойного движения транспорта к службе привлечены дополнительные полицейские наряды. Совместно с другими государственными структурами проводится очистка дорог и дорожных знаков от снега, в ночное время принимаются превентивные меры против возможного обледенения дорог.

    В связи с текущими погодными условиями сотрудники полиции оперативно реагируют на обращения, поступающие в Службу "102" МВД, и оказывают гражданам необходимую помощь на автомобильных дорогах.

    В настоящее время служба продолжается в круглосуточном режиме.

    МВД Азербайджан непогода усиленный режим
    Фото
    DİN: Dağlıq ərazilərdə, magistrallarda gücləndirilmiş xidmət təşkil olunub

