Полиция Азербайджана перешла на усиленный режим службы из-за непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями полиция несет службу в усиленном режиме.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в горных районах, на дорогах, соединяющих центры городов с населенными пунктами, а также на магистралях организовано дежурство в усиленном режиме.

Для обеспечения бесперебойного движения транспорта к службе привлечены дополнительные полицейские наряды. Совместно с другими государственными структурами проводится очистка дорог и дорожных знаков от снега, в ночное время принимаются превентивные меры против возможного обледенения дорог.

В связи с текущими погодными условиями сотрудники полиции оперативно реагируют на обращения, поступающие в Службу "102" МВД, и оказывают гражданам необходимую помощь на автомобильных дорогах.

В настоящее время служба продолжается в круглосуточном режиме.