DİN: Dağlıq ərazilərdə, magistrallarda gücləndirilmiş xidmət təşkil olunub
- 03 yanvar, 2026
- 01:03
Kəskin hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq polis əməkdaşları tərəfindən fasiləsiz xidmət davam edir.
DİN-in Mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, dağlıq ərazilərdə, şəhər mərkəzləri ilə yaşayış məntəqələrini birləşdirən yollarda, eləcə də magistrallarda gücləndirilmiş rejimdə xidmət təşkil olunub.
Avtomobillərin hərəkətinin fasiləsizliyini təmin etmək üçün xidmətə əlavə polis naryadları cəlb edilib. Digər dövlət orqanları ilə birgə yollar, nişanlar qardan təmizlənir, yolların gecə saatlarında baş verməsi ehtimal olunan buzlaşmasına qarşı qabaqlayıcı tədbirlər görülür.
Mövcud hava şəraiti ilə bağlı DİN-in "102" Xidməti Zəng-Mərkəzinə daxil olan çağırışlar üzrə avtomobil yollarında vətəndaşlara zəruri köməkliklər göstərilməklə polis əməkdaşları tərəfindən müraciətlərə çevik reaksiyalar verilir.
Hazırda xidmət fasiləsiz davam etdirilir.