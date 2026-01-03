Bild: В Германии грабители вынесли из банка ценности на €100 млн

Общая сумма ценностей, похищенных неизвестными из хранилища банка Sparkasse в городе Гельзенкирхен (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия, ФРГ), оценивается более чем в €100 млн.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Изначально ущерб оценивался примерно в €30 млн. Филиал Sparkasse был закрыт на рождественские праздники. По предварительным данным, злоумышленники проникли в здание через расположенную рядом автостоянку, проделав в стене большую дыру. Внутри они вскрыли около 3,2 тыс. сейфовых ячеек, забрали их содержимое, включая золото, и скрылись. Ограбление было обнаружено утром 29 декабря.

По данным издания, пострадали более 2,5 тыс. вкладчиков. Судя по масштабам ущерба, это одно из крупнейших ограблений в истории Германии.