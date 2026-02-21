В Германии сообщили об угрозе сокращения около 30 тыс. рабочих мест
Другие страны
- 21 февраля, 2026
- 01:22
Примерно 30 тыс. рабочих мест в металлообрабатывающей и электропромышленности могут быть сокращены в Баварии из-за сложной экономической ситуации и структурных изменений.
Как передает Report, об этом сообщила газета Die Zeit со ссылкой на профсоюз IG Metall.
Глава регионального отделения организации Хорст Отт отметил, что действующие в Баварии компании запустили или объявили о сокращении 32 тыс. рабочих мест. Только в автомобильной промышленности увольнения затронут 54% предприятий.
В то же время созданы лишь около 3 тыс. новых рабочих мест. Развитие оборонного сектора пока не может решить проблемы, констатировал Отт. По его оценке, на 10 увольнений в автомобильном секторе приходится только одно вновь созданное рабочее место в оборонном.
