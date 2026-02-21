Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Германии сообщили об угрозе сокращения около 30 тыс. рабочих мест

    • 21 февраля, 2026
    • 01:22
    В Германии сообщили об угрозе сокращения около 30 тыс. рабочих мест

    Примерно 30 тыс. рабочих мест в металлообрабатывающей и электропромышленности могут быть сокращены в Баварии из-за сложной экономической ситуации и структурных изменений.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Die Zeit со ссылкой на профсоюз IG Metall.

    Глава регионального отделения организации Хорст Отт отметил, что действующие в Баварии компании запустили или объявили о сокращении 32 тыс. рабочих мест. Только в автомобильной промышленности увольнения затронут 54% предприятий.

    В то же время созданы лишь около 3 тыс. новых рабочих мест. Развитие оборонного сектора пока не может решить проблемы, констатировал Отт. По его оценке, на 10 увольнений в автомобильном секторе приходится только одно вновь созданное рабочее место в оборонном.

    Almaniyada təxminən 30 min iş yerinin ixtisarı gözlənilir
